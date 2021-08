Passeggia tenendo per mano l'amica, ragazzina aggredita da baby bullo | Password Magazine

ANCONA – Aggredite perché si tenevano per mano. É accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17 in corso Garibaldi. Protagonisti della vicenda sono tutti adolescenti: un ragazzino di 14 anni, in compagnia di alcuni suoi amici, e una coppia di ragazzine, entrambe 16enni. Il baby bullo, spalleggiato dalla combriccola, prima si è rivolto alle ragazze con parole omofobe e poi ha sferrato un pugno ad una delle due colpendola al volto, sotto gli occhi dei passanti che affollavano il centro di Ancona nel pomeriggio.

Subito sono state allertate forze dell’ordine e sanitari: sul posto sono arrivati carabinieri e polizia, già nei paraggi per altri controlli, che hanno fermato e identificando il 14enne. La ragazza, che aveva il volto tumefatto, è stata soccorsa invece dall’ambulanza della Croce Rossa che, dopo prime cure, l’ha trasportata al Pronto soccorso di Torrette. Avrebbe riportato un trauma facciale e un occhio nero.

Spetterà alla vittima dell’aggressione e ai suoi genitori decidere se sporgere denuncia, d’altra parte la querele potrebbe partire d’ufficio se la prognosi superasse i venti giorni.

Nel frattempo i carabinieri hanno ascoltato il ragazzino e nelle prossime ore saranno controllati i dispostivi di videosorveglianza che cercheranno di chiarire l’accaduto: l’ipotesi, che le indagini dovrà accertare, è che il ragazzo avrebbe scelto di aggredire proprio la ragazza per via dei capelli corti e colorati e della borsa con i colori dell’arcobaleno (simbolo proprio della comunità Lgbt+) che indossava. Queste elementi, uniti al fatto che la giovane tenesse per mano l’amica, sarebbe bastato a scatenare nel giovane la violenza. Nel caso in cui emergesse e venisse confermato che la causa del pugno sia attribuibile all’omofobia, Arcigay Comunitas Ancona ha reso nota l’assoluta disponibilità della Comunitas riferendo che “possiamo metterle a disposizione supporto legale e psicologico”.