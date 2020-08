Password Magazine anche al supermercato Coal di piazza Vesalio | Password Magazine

JESI – Password approda anche al Coal di piazza Vesalio, a Jesi. Grazie alla disponibilità dello staff, sempre pronto e attento alle esigenze del territorio, da questo mese il nostro magazine si può ritirare gratuitamente anche al supermercato, nel comodo espositore. Gestito dai quattro soci Stefano, Marcella, Alessandro e Veronica, il Coal jesino si è sempre dimostrato dinamico e al passo con i tempi. Tra i primi in città ad introdurre il servizio gratuito di consegna a domicilio durante l’emergenza covid, il supermercato è noto anche per l’impegno solidale al fianco di realtà come Caritas e Iom. Inoltre è stato il primo punto vendita in città a sposare il progetto di biblioteca diffusa Lascia, prendi un libro, promosso da Adriatica Condomini di Cinzia Gismondi.

Ora si aggiunge un’ulteriore novità: «Dato che prosegue con successo la consegna a domicilio, sempre gratuita e senza limiti di spesa- fanno sapere i gestori -, a fronte delle numerose richieste da parte degli anziani e di persone sole in casa, abbiamo deciso di attrezzarci per potenziare ancora di più il servizio. Per questo, abbiamo introdotto un nuovo mezzo di trasporto e il Pos per il pagamento con bancomat e carta di credito. La lista della spesa va comunicata tramite telefono 0731 084491 o mail fiorejesi@coal.it oppure via WhatsApp: ai numeri 3336011879 e 3470430314».