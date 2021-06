Pasta multicolor al profumo di estate | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

La pasta e i multicolorati quanto salutari prodotti dell’orto sono i protagonisti della nostra fresca pasta estiva!

La territorialità e la stagionalità del piatto si esprime prevalentemente nella scelta degli ortaggi mentre la correttezza nutrizionale sta nell’abbinamento dei carboidrati complessi prevalentemente presenti nella pasta con la fibra alimentare, minerali, vitamine e fitocomposti della verdura e ortaggi. Sull’origine di questo piatto c’è invece un bel contendere infatti c’è chi sostiene sia un piatto campano chi invece dice siciliano … ciò che a noi interessa è che sia

un mix di sapori dell’orto grazie a verdure e ortaggi profumati e deliziosi.

INGREDIENTI

330 g di pasta (ho scelto ciavattoni gf)

12 pomodorini

2 zucchine

1 cipolla Tropea

4 peperoncini verdi – friggitelli

20 olive nere e 20 olive verdi denocciolate

1 peperone giallo

Lavate bene tutti gli ortaggi in abbondante acqua corrente e tagliuzzateli in una padella antiaderente; fateli appassire e sfumate von 1 bicchiere bianco per renderli più croccanti.

Nel frattempo

Portate a ebollizione l’acqua

Quando l’acqua avrà raggiunto la temperatura di ebollizione versate la pasta e lasciate cuocere fino a cottura che preferite [10 min per cottura al dente]

Scolate la pasta e versatela nella padella. Mescolate bene e impiattate.

Per le calde giornate estive potete anche lasciare raffreddare in frigo e servire fredda

Semplicemente da leccarsi i baffi ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it