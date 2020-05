Pasta speck, noci e provola: un piatto goloso e ben bilanciato

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Un piatto veloce, sfizioso e goloso che racchiude le caratteristiche salienti per avere successo a tavola sia come cuoca che come nutrizionista!

Gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili in questo momento dell’anno e usati -in piccole dosi- permettono di preparare un ghiotto piatto e avere un ottimo bilancio nutrizionale/calorico, conquistando la benevolenza di tutti i commensali.

Andiamo in cucina e prepariamo …

INGREDIENTI – per 4 persone 240g pasta [io ho usato penne ma qualsiasi pasta corta è ok!] 200g speck a dadolini 260g besciamella 70g parmigiano grattugiato 170g provola oppure scamorza 70g noci sgusciate

Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente e salata fino ad una cottura al dente.

Nel frattempo:

Rosolate lo speck in una padella e unite le noci

Scaldate il forno a 200°C

Aggiungete la pasta e la provola a cubetti mescolando bene fino ad amalgamare bene il tutto.

Versate la pasta così condita in una teglia da forno e ricoprite con la besciamella e il parmigiano grattugiato.

Infornate a 200°C per circa 20 minuti fin quando sarà ben rosolata.

Portate a tavola e … affondate la forchetta nella croccante crosticina ☺