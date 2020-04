Pasticceria Zoppi omaggia i sanitari con colombe artigianali. Uova di Pasqua da Nestlé

JESI – Solidarietà e vicinanza ai sanitari del Carlo Urbani.

Proprio ieri, la pasticceria Zoppi ha voluto omaggiare con delle colombe artigianali chi lavora in prima linea per fronteggiare la pandemia, ovvero tutti gli operatori dei reparti dell’Ospedale Carlo Urbani e anche la Brigata San Marco della Marina Militare che ha allestito e gestito la struttura ospedaliera da campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

La Direzione dell’Area Vasta 2 porge i più sentiti ringraziamenti anche all’assessore del Comune di Filottrano, Doriano Carnevali e alla Nestlé per la sensibilità che hanno voluto dimostrare nei confronti di chi è in prima linea ad affrontare questo momento critico di lotta al Covid-19, donando delle uova di Pasqua. Le uova pasquali sono state consegnate il 10 aprile presso l’Ospedale di Cingoli, la Rsa di Filottrano ed il Pronto Soccorso 118 di Jesi.

Gli operatori sanitari dell’Ospedale Carlo Urbani ringraziano di cuore tutte le Associazioni di Servizio, le Aziende, gli Istituti di Credito, gli Imprenditori, le Attività commerciali e artigianali, le Scuole, le Istituzioni Comunali, le Associazioni di Volontariato e tutti i Cittadini che hanno fatto sentire la loro vicinanza ed il loro concreto contributo, economico o materiale, per supportare le attività ospedaliere. «In questi difficili momenti di emergenza è stato – fa sapere la dirigente DMO dott.ssa Sonia Bacelli – e continua ad essere, di fondamentale importanza per noi sentire la solidarietà di tutta la comunità che ha sostenuto con forza incredibile il nostro impegno quotidiano».