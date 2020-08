Patate e...fantasia estiva! | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Stiamo vivendo ancora il pieno caldo estivo e cucinare sembra essere sempre più laborioso ma … un piatto unico può risolvere molte criticità!

Vi propongo un piatto che ha come ingrediente principale la patata.

In genere siamo soliti guardarla in cagnesco perché considerata troppo ricca di carboidrati, incluso l’amido oltre al fatto che la si considera fuori stagione rispetto ai succulenti e colorati ortaggi estivi.

In parte vero ma sebbene la patata più nota è sicuramente quella a pasta gialla se ne conoscono a pasta arancione, a pasta rossa, bianca e viola. Da un punto di vista nutrizionale, quando ben combinata – può rappresentare valida alternativa al piatto di pasta oppure può sostituire il pane se abbinata a carne, pesce o formaggio … Io l’ho utilizzata come base di sfiziose/ghiotte preparazioni da consumare a cena in giardino. Se volete aggiungere un tocco esotico potete utilizzare le patate dolci, cioè le patate americane dette batate.

Ecco gli ingredienti per farcire le ghiotte radici tuberose

INGREDIENTI per 4 Persone

4 patate medie

200g di tonno

200g di formaggio semiduro (cheddar o emmental …)

16 fettine di prosciutto

Pomodorini rossi

10-15 mandorle

Sale e pepe

Basilico

Lavate bene le patate; asciugatele e avvolgete ogni singola patata in foglio di carta di alluminio.

Infornate a 160°C per 90 minuti.

Nel Frattempo:

Tagliare a cubetti i pomodorini rossi

Tagliare a cubetti il formaggio

Dorate in una padella antiaderente le fettine di prosciutto crudo

Sbriciolate il tonno in una ciotola

Sfornate le patate e aprite l’incarto nella parte superiore.

Incidete la patata nel senso della lunghezza senza arrivare fino al taglio completo.

Farcite la farcitura con gli ingredienti precedentemente preparati e servite!

Aggiungo qualche coniglio … potete sostituire il formaggio con la mozzarella per un risultato più filanti oppure potete utilizzare prosciutto cotto senza saltarlo in padella o … per una variante vegetariana potete preparare melanzane e zucchine grigliate. Buon appetito e … fatemi sapere come avete preparato la vostra Patata e … Fantasia estiva ☺

Buon Salutare&Fresco Appetito!

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it