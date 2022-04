Patto locale per la lettura, Fabriano Città che legge | | Password Magazine

FABRIANO – La Città di Fabriano, già riconosciuta dal Centro per il Libro e la Lettura “Città che legge 2020”, ha approvato con specifica delibera il Patto locale per la lettura, un documento per la promozione e il sostegno del libro, che rappresenta uno strumento per valorizzare la rete di relazioni e per creare una vera e propria sinergia tra tutti quelli che riconoscono la lettura come un valore da sostenere.

L’incontro darà l’opportunità di sottoscrivere il documento a chi ha già aderito ufficialmente, sarà l’occasione per presentarlo a chi ancora non ne è a conoscenza e sarà n momento per raccogliere nuove adesioni.

I Patti per la lettura, ai quali hanno aderito oltre 240 comuni italiani (in continua crescita), hanno il duplice intento di dare continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate sul territorio e di svilupparne di nuove e innovative. Pertanto ricordiamo che vi possono aderire soggetti pubblici o privati come scuole, associazioni, librerie, fondazioni, gruppi di lettura, istituti culturali, enti del terzo settore, ma anche singoli cittadini, ovvero tutti coloro che condividono l’idea che la lettura sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società.

Scopri qui il Manifesto del patto per la lettura: t.ly/jtw2