Patto x Jesi svela i nomi dei candidati in lista a sostegno del candidato Marasca | Password Magazine

JESI – Alla Bocciofila Jesina di via Ugo la Malfa, mercoledì 27 aprile, la lista civica con a capo il candidato sindaco Matteo Marasca, ha ricevuto pubblicamente il testimone dall’amministrazione di maggioranza uscente di Massimo Bacci.

Ed è la prima lista civica a svelare alla cittadinanza i propri candidati consiglieri che si sono definiti pronti e determinati.

A testimonianza della continuità che la lista riveste nella città, hanno aperto l’incontro proprio i consiglieri ed

assessori comunali. Gianna Pierantonelli ripercorre così la sua prima esperienza: «Ho appreso molto in questi anni con l’amministrazione Bacci, sono contenta ed onorata, in Matteo Marasca ripongo fiducia».

Anche per la consigliera di maggioranza, Katia Montalbini, è stata la prima esperienza: «Durante questo percorso ho sempre agito con entusiasmo, determinazione e passione, in maniera coerente e coesa per Jesi».

Alla sua seconda consigliatura, da dieci anni, al fianco del sindaco Massimo Bacci, è il consigliere comunale

Giancarlo Catani, emozionato ed entusiasta per il grande lavoro ed esperienza fatta a stretto contatto con

l’amministrazione comunale: «Con Massimo Bacci abbiamo lavorato assieme con un impegno che sicuramente va

gestito, ma l’importante è metterci tutto l’entusiasmo necessario. La città è cambiata, nonostante la presenza di

problemi economici, ma questo percorso è da continuare con Matteo Marasca».

Parole di fiducia e continuità, anche quelle dell’assessora Marisa Campanelli: «Spero che in Marasca si riproporrà

un’esperienza di un sindaco capace di ascoltare ed agire. Durante la mia esperienza mi sono sentita libera di fare

e sostenuta sempre dalla mia squadra comunale».

Personalità dai più svariati campi anche i nuovi candidati consiglieri, componenti del team Marasca, presentati dal

presidente della lista Luciano Pacenti.

Scende in campo Paolo Crognaletti, medico in pensione e attivo da tanti anni nel mondo dell’associazionismo, ha

fatto del servizio alla comunità la sua mission. Candidato consigliere anche Alessandro Cossu, da 25 anni nella Jesina Calcio. Sviluppo, lavoro ed economia, le tre parole chiave su cui il candidato consigliere Paolo Catani, uno dei cofondatori della lista civica.

Francesca Gironi è una new entry ed altrettanto determinata così come Cinzia Gismondi, nuova candidata, che ha voluto dedicare parole di supporto per il candidato Marasca: «Lo apprezzo

come persona ed ammiro le sue idee». Mondo della sanità che, invece, è ricoperto da due personalità che Marasca ha inserito nel suo team: il giovane infermiere dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, Diego Catani e l’infermiera di sala operatoria Marta Duca. Volontaria ed attivista nella proloco jesina, Simona Gagliardi.

Il candidato sindaco, Matteo Marasca ha chiuso così l’incontro: «Patto x Jesi ha sicuramente svolto un compito di

sostegno in questa città. Se prima c’era insoddisfazione e la città aveva bisogno di un cambiamento, con Bacci la

situazione è migliorata. Non siamo andati nei quartieri a parlare male o promettere cose incerte, bensì proponendo

le nostre idee e la nostra visione di città, chiedendo ai cittadini consenso ed aiuto per costruirla». Amazon, uno dei

nodi che la nuova amministrazione si troverà ad affrontare: «Faremo di tutto, senza se e senza ma, per agevolare

l’inserimento del polo Amazon sul nostro territorio».