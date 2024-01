«Dammi il denaro che hai» e gli strappa via il portafoglio rubando monete. Denunciato - Password Magazine

JESI – Denunciato un giovane di Jesi per furto con strappo in concorso. Il fatto è accaduto in una discoteca del territorio, lo scorso dicembre. Quattro ragazzi, accompagnati in auto da un genitore fino al locale, erano scesi nelle pertinenze esterne del locale, dove sarebbero rimasti fino all’arrivo di un altro amico. Sopraggiunto anche il quinto ragazzo, insieme si sono avviati all’ingresso della disco. In quel frangente, uno dei cinque, rimasto qualche metro indietro rispetto agli altri, è stato avvicinato da due individui. I due gli hanno chiesto da dove venisse e la sua età. Dopo aver risposto secondo verità, al giovane è stata avanzata richiesta di denaro.

Vista l’insistenza, il ragazzo malcapitato, 18enne, decideva suo malgrado di dare qualche monetina per mandar via i due. Pertanto, ha estratto il portafoglio e nell’atto di aprire la zip contenente le monete, uno dei due glielo strappava di mano prelevando le monete al suo interno nonché quelle cadute per terra per poi restituirgli il portafoglio ed allontanarsi sghignazzando.

Denunciato il fatto alla Polizia, le indagini degli operatori del Commissariato PS di Jesi sono scattate immediatamente, consentendo di risalire all’identità di uno dei due individui, riconosciuto sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima e delle informazioni assunte. Il giovane, italiano di origine straniera e 18enne, dunque, è stato rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto con strappo in concorso. Saranno effettuate le opportune valutazioni finalizzate all’adozione del daspo nei locali di intrattenimento. Continua l’attività investigativa per risalire al complice.