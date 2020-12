Paura durante la cena, baby vandali spaccano il vetro della finestra | Password Magazine

CHIARAVALLE – Chiaravalle, baby vandali rompono il vetro di una finestra mentre in casa la famiglia è radunata intorno la tavola per la cena. Corre sul web l’allarme di una mamma che posta sui social la foto dei danni, un foro (simile a quello della foto in primo piano) forse provocato da palline in ceramica da soft-air o proprio da una pistola a piombini. Per fortuna nessuno si è fatto male anche se, sostiene la donna, proprio vicino alla finestra era seduta la figlia di 10 anni che ha rischiato di restare ferita. Dalla descrizione fornita, si tratterebbe di ragazzi di circa 13 anni: «Sono scappati nella via parella» spiega la donna, raccontando che il marito si è messo anche a inseguirli, riuscendo a scambiare qualche parola con loro. Nel frattempo, la famiglia ha allertato i carabinieri con la pattuglia che, intorno alle 21.30, si portava sul posto per raccogliere la denuncia.

Lo stesso gruppetto sarebbe solito fare scorribande anche in altre zone della città, spostandosi a piedi o in bicicletta, con bravate varie e lancio di petardi tra le persone.

Un episodio che ricorda quello di sabato scorso a Moie, dove un gruppo di ragazzini è stato denunciato alle autorità per aver lanciato dei petardi all’interno della palestra.