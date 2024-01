PD Monsano candida Diego Franzoni a sindaco - Password Magazine

MONSANO – Il circolo del Partito Democratico di Monsano, domenica 21 Gennaio, ha presentato ufficialmente il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative 2024, l’ing. Diego Franzoni:

«Cresciuto a Monsano e sposato con una monsanese, si distingue per la sua dinamicità e attività costante nell’ambito della politica locale – si legge nella nota diffusa dal Circolo PD monsanese -. Con un background ricco di esperienze. e un impegno costante nel servizio alla comunità. Attualmente è componente dell’assemblea regionale del PD, nel tempo ha avuto esperienza in consiglio comunale di Ancona per 10 anni nei ruoli di consigliere, capogruppo e Assessore al Porto, all’Ambiente e alle Società Partecipate. Franzoni ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dall’assemblea dal presente segretario provinciale del PD Thomas Braconi e ha presentato la visione che guiderà la sua campagna elettorale. Il candidato Sindaco e la segretaria Stella Roncarelli hanno annunciato la formazione di una lista politica inclusiva e rappresentativa, basata su un progetto che rifletta le esigenze e gli interessi della comunità di Monsano».

L’impegno di Franzoni sarà supportato dall’appoggio dei partiti di centrosinistra che condividono la visione e gli obiettivi delineati dal candidato: «La formazione di una coalizione solida e coesa sarà fondamentale per realizzare un programma ampio e partecipativo che risponda alle sfide e alle aspirazioni della comunità – prosegue la nota -. Diego Franzoni si presenta come una figura di riferimento per il futuro di Monsano, promettendo di lavorare instancabilmente per il benessere della città e per la realizzazione di progetti che contribuiscono al progresso e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il Circolo PD di Monsano e gli altri partiti di centrosinistra invitano la comunità a partecipare attivamente al processo elettorale, sostenendo la candidatura di Diego Franzoni per garantire un futuro brillante e costruttivo per il comune. Dai prossimi giorni si lavorerà per redigere un programma elettorale scritto interpellando cittadini, imprenditori, associazioni».