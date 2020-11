«Per avere luce, bisogna farsi crepa»: un libro di speranza in tempi di pandemia | Password Magazine

CASTELPLANIO – «Per avere luce, bisogna farsi crepa» è il titolo del nuovo libro di Anna Maria Vissani, teologa e grafologa di Castelplanio, pubblicato a settembre 2020 in collaborazione con Cristiana Filipponi ed edito da Prospettiva editrice.

Il titolo è in parte inspirato al libro «Il silenzio è cosa viva» di Chandra Livia Candiani e si completa così come è detto all’interno: … spaccarsi, sminuzzarsi, offrirsi, per avere e dare luce..

«Il nostro libro raccoglie riflessioni filosofico-spirituali scritte in tempo di oscurità e di paura, ascoltando il silenzio, il mondo, le persone, gli eventi molto bui – spiega Sr. Anna Maria – Lo scopo della pubblicazione è di non disperdere quanto abbiamo percepito e vissuto nel silenzio del lockdown».

Con questo libro le autrici vogliono imprimere fiducia e necessità di resilienza; esse infatti affermano che durante questa fase oscura, «è necessario tenere gli occhi aperti come il gufo nel buio della notte e intravvedere luci disperanza».

Per comprendere l’essenza del libro è fondamentale la spiegazione del sottotitolo «in tempo di pandemia, siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi», che ci fornisce la Vissani.

«La fragilità è la scoperta sorprendente del nostro vero umano. L’essere uguali ci vede fratelli e sorelle nel vivere con angoscia i giorni e le ore. L’essere preziosi è la luce che è emersa dalle crepe delle paure».

Il libro, oltre alle riflessioni delle autrici, raccoglie pensieri di persone che hanno voluto offrire la loro testimonianza del primo faticoso periodo di lockdown; da Riccardo Ferrati che scrive una lettera al male invisibile (Covid-19) come introduzione al libro, alle osservazioni anche di alcuni giovani tra cui due bambini di 9 e 10 anni.

«Chi legge potrà risuonare e mettersi a guardare con speranza il futuro. E’ questo che ci fa evitare quel virus più pericoloso denunciato da papa Francesco che è l’egoismo indifferente o il dimenticare tutto, come se niente fosse accaduto. Siamo tutti dentro la seconda fase pandemica, coperti dalle mascherine e chiamati ad essere responsabili delle direttive che ci vengono date. Raccogliamo nei nostri cuori e negli incontri con persone luci di fiducia, interrogativi sul senso della vita e l’amicizia rivestita di quella fragilità che ci rende ancora comunità» è il monito finale di Suor Annamaria, che tramite quest’opera vuole donare speranza alle donne e agli uomini, afflitti fisicamente e psicologicamente da questa situazione.

Per chi volesse il libro può essere ordinato in libreria o richiesto presso il Centro di Spiritualità Sul Monte di Castelplanio.