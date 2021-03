JESI – Era già stato sanzionato con 400 euro perché girava in centro sprovvisto della mascherina, dispositivo di protezione che, come noto, è obbligatorio. Evidentemente non è stato sufficiente perché nella giornata di ieri agenti della Polizia locale hanno nuovamente sorpreso l’uomo – uno jesino sulla sessantina – a passeggiare senza mascherina, pur trovandosi ancora una volta in pieno centro. Nuova sanzione, stavolta aggravata dalla recidiva, per 800 euro complessive.