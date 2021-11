«Perché è importante innovare?» | Password Magazine

JESI – Ognuno di noi tende a replicare in campo professionale le azioni che ha svolto con successo e spesso, con la velocità imposta dagli attuali ritmi lavorativi, non si pone il quesito di modificarle.

In realtà se ci soffermiamo ad analizzare qualche esperienza passata, ci accorgiamo che non farlo costituisce un grande rischio.

Kodak, leader mondiale incontrastata della pellicola fotografica dalla fine dell’800, è fallita nel 2012, colpevole di essere stata troppo focalizzata sul proprio core business, ovviamente di successo, ma poco attenta a quello che la trasformazione digitale stava sviluppando.

Anche in finanza vale lo stesso principio, non serve solamente studiare e proporre nuove soluzioni di investimento, ma occorre esplorare nuove modalità comunicative, nuovi processi industriali, creare innovativi modelli di business.

Mercati privati oltre che pubblici come nuovi campi di gioco nei quali investire, digitalizzazione di strumenti finanziari, piattaforme fintech al servizio delle imprese, sono solo esempi di come possiamo procedere; l’esercizio consiste nell’immaginare come la consulenza finanziaria evolverà, anticipando e interpretando dei trend spesso ineludibili, consapevoli della grande fatica richiesta a chi vuole essere “apripista”, ma con la responsabilità di chi desidera educare, proteggere e crescere insieme ai propri clienti.