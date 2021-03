Percorso Civico: «Contributo opere perso dalla Giunta». Il sindaco: «Nessun giallo» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – «Altro contributo perso dalla Giunta Consoli?». Così Percorso Civico, che all’opposizione nel Consiglio comunale di Maiolati Spontini, chiede chiarimenti all’Amministrazione comunale sul «giallo» della mancata partecipazione al bando per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Tra i beneficiari delle risorse previsto dalla legge n. 145 del 2018 ci sono i comuni di Monte Roberto, Castelbellino, Staffolo, Rosora, San Paolo di Jesi, Montecarotto, ma non Maiolati Spontini.

«Contributi – dice Percorso Civico – destinati a vari interventi relativi alla messa in sicurezza, quali interventi del territorio a rischio idrogeologico, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, di adeguamento antisismico e di efficientamento energetico degli edifici comunali». L’opposizione si interroga: «Come mai, ancora una volta, dopo i 70 mila euro persi l’ anno scorso, la Giunta Consoli ha nuovamente privato i cittadini di Maiolati Spontini di un contributo essenziale che poteva ammontare fino a 2.500.000,00 euro, per migliorare il patrimonio comunale?». Fondi che avrebbero fatto comodo «per un adeguamento sismico delle ex scuole, per la messa in sicurezza di edifici e spazi pubblici e per l’abbattimento di barriere architettoniche, in modo da beneficiare di una riduzione dei costi di gestione in carico al bilancio comunale nei prossimi anni» sostiene la minoranza. «Con la chiusura della discarica diventa fondamentale intercettare ogni contributo messo a disposizione dalla normativa, diversamente potremmo vivere qualche altro anno di rendita, per poi accorgerci di dover ricominciare tutto da capo, stavolta senza soldi».

L’Amministrazione comunale risponde a Percorso Civico dichiarando di aver lavorato per mettere in sicurezza il bilancio e che la programmazione futura consentirà di accedere a quei fondi. Il sindaco Tiziano Consoli: «Il bando prevede che ogni progetto, per il quale venga richiesto il contributo, sia inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche. L’attuale programmazione non prevedeva alcuna opera pubblica che rientrasse nel bando. Questo unicamente per una questione di cautela finanziaria e per tenere l’avanzo di bilancio disponibile per eventuali mancanze di parte corrente straordinarie. Il bando è strutturale dal 2020 al 2030, quindi nulla è andato perduto». Il Sindaco specifica che l’attuale piano triennale delle opere pubbliche prevede alcuni interventi, tra cui il progetto del nuovo cimitero, il quinto stralcio del Polo scolastico di via Venezia e il recupero funzionale del Teatro. Inoltre sono stati destinati fondi per la sicurezza delle strade ed è stato inserito nella programmazione regionale il piano di messa in sicurezza delle aree a rischio idrologico. Il Comune si è mosso per il recupero sismico della casa natale Spontiniana, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i Comuni di Jesi, Castelbellino e Monte Roberto per il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare“, e ha partecipato insieme al Comune di Castelbellino al bando per la concessione di contributi ai Comuni con meno di 20.000 abitanti a favore della mobilità ciclistica.

Il Sindaco conclude la sua risposta affermando: «L’Amministrazione Comunale si sta muovendo su più fronti e con molti interventi da realizzare ed altri da portare a termine. L’attuale Amministrazione, seppur trovando una situazione molto complessa a livello di bilancio, ha dovuto riprogrammare tutte le attività di investimento agendo con concretezza su soluzioni possibili e correttamente praticabili».

A cura di Chiara Petrucci