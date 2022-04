Perde il controllo alla guida e finisce in un fosso, conducente in ospedale | Password Magazine

MONTECAROTTO – Spaventoso incidente la scorsa notte a Montecarotto, lungo strada che dal borgo scende verso Pozzetto. É successo attorno la mezzanotte: il conducente di una Ford Focus, età 46 anni, per cause in corso di accertamento, è finito con la vettura in un fosso, dopo aver fatto un volo di alcuni metri. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che, in sella ai loro scooter, hanno assistito all’impatto. Sul posto tempestivi i soccorsi, con i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Il 46enne non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe riportato una frattura al braccio.