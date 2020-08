Perde il controllo alla guida e va fuori strada, soccorsa una donna | Password Magazine

MONSANO – Spaventoso incidente intorno alle 13 di oggi (10 agosto) a Monsano, in via Sant’Ubaldo. All’altezza delll’autofficina Amagliani, una 66enne alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo alla guida ed è finita in testacoda, finendo in verticale nel fosso.

Uscita da sola dall’abitacolo è stata soccoesa da un’ambulanza della Croce Verde e trasporta in codice rosso per dinamica presso il Pronto Soccordo di Jesi. La paziente è sempre rimasta vigili e cosciente. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.