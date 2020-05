Tir fuori controllo schiaccia un’auto, un ferito

ANCONA – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 19.40 circa in via Conca a Torrette di Ancona per un incidente stradale. Per cause da accertare dalla Polizia locale, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un’autovettura che procedeva in senso contrario, di fronte all’ospedale regionale di Torrette, schiacciandola contro una scarpata. Il conducente dell’auto, un trentenne miracolosamente sopravvissuto all’impatto, è stato assistito dal personale del 118 presente sul posto. La squadra dei pompieri di Ancona intervenuta con due autobotti sta mettendo in sicurezza la zona dell’incidente. L’intervento e ancora in atto.