Perde il controllo e rotola con l’auto dentro un parcheggio, danni a due vetture in sosta

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 1.10 circa a Jesi in via XX Luglio per un incidente stradale. Il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo alla guida ed è finito contro due macchine in sosta all’interno del parcheggio della farmacia di via Roma ribaltandosi su un fianco.

Il giovane era in stato alterato dall’alcol ed è stato trasportato poi al Pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa per aver riportato lievi lesioni nello scontro.

La squadra dei pompieri intervenuta ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto i carabinieri di Jesi per i rilievi.