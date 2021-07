JESI – Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in via San Marcello. Soccorso dal 118 un 32enne che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo alla guida, ribaltandosi con l’auto. Il conducente è stato soccorso e trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale regionale di Torrette da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.