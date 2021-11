Perde il controllo e si ribalta con l'auto, soccorsa una giovane | Password Magazine

MONSANO – Sono almeno tre gli incidenti avvenuti oggi nello jesino, per fortuna senza feriti gravi. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, a Monsano, in via Sant’Antonio, strada che prosegue da via della Figuretta, per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Soccorsa la conducente, una giovane di 24 anni, che è stata trasportata al Carlo Urbani per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Complice anche la pioggia, che rende la strada scivolosa e meno visibile, altri due sinistri stradali si sono verificati nel pomeriggio in via della Fornace e in via Erbarella, causando inevitabilmente disagi al traffico. Sul posto la Polizia locale.