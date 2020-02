Perdeva sangue in strada per un taglio, arrivano i soccorsi

JESI – Soccorsi in azione nel pomeriggio di ieri in centro. In via Mura Occidentali, all’incrocio con via Montello, un uomo di 47 anni è stato caricato in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso per una ferita alla mano.

Secondo quanto riferito, il 47enne si era tagliato in casa in maniera accidentale. Poi era sceso in strada, dove ha perso parecchio sangue, finchè alcuni agenti della Polizia locale lo hanno notato e chiamato il 118. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Jesi che hanno accompagnato il 47enne in ospedale.