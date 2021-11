Personale e clienti in sala da ballo senza mascherina, Polizia fa chiudere la discoteca | Password Magazine

La squadra amministrativa e di sicurezza della Questura ha notificato in data odierna un provvedimento di chiusura per cinque giorni, a partire da oggi, nei confronti di una discoteca della provincia di Ancona.

A seguito di mirati controlli di Polizia Amministrativa, disposti dal Questore di Ancona ed effettuati nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stato possibile accertare come il titolare del locale non avesse rispettato alcuna prescrizione anti-covid.

In particolare, i baristi e tutto il personale addetto alle sale da ballo non indossavano la mascherina, come anche i circa 200 avventori lì presenti.

Il titolare ora dovrà pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa pari a 400 euro per la violazione della citata normativa anti-covid. Nel contempo, è stato sanzionato amministrativamente anche un addetto alla sicurezza che prestava servizio all’ingresso del locale, senza essere iscritto all’apposito elenco prefettizio. A lui è stata elevata una multa di 1600 euro.

La stessa sanzione sarà elevata nei confronti del titolare del locale, per come prevede la normativa di settore.