Pesaro, festini in spiaggia nonostante il divieto: l'ira del sindaco | Password Magazine

PESARO – Assembramenti e festini in spiaggia per Ferragosto a Pesaro, nonostante i divieti.

Il sindaco Matteo Ricci usa il pugno di ferro contro i bagnini che non hanno rispettato l’ordinanza e hanno organizzato feste in spiaggia. «Vergogna e irresponsabili!» sentenzia il Primo cittadino che ha chiesto a Prefetto e al Comandante dei vigili di fare multe esemplari, facendo anche forti reclami alla Polizia locale per i blocchi tardivi delle feste.

E poi aggiunge sui social: «Ragazzi e ragazze datevi una regolata. Non è questo il momento e l’estate per fare festa, torneremo a ballare ma non è questo il momento. Ognuno deve vivere l’estate in maniera responsabile, non così! Quest’anno ci si può divertire senza fare assembramenti».

Questa mattina Ricci affronta di nuovo la questione sui social:

«Alla luce di ciò che è successo ieri in alcuni stabilimenti balneari voglio fare pubblicamente alcune domande e annunciare due richieste e decisioni prese:

1 – Perché alcuni gestori hanno tradito la fiducia che gli abbiamo sempre dato non rispettando l’ordinanza? Negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto per vivacizzare la città e le feste in spiaggia sono sempre state un elemento virtuoso per il divertimento sicuro e in bicicletta.

Ma quest’anno c’è un nemico invisibile non ancora sconfitto e non è l’estate per ballare e fare festa, lo sanno tutti.