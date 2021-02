PescaInsieme, l'iniziativa anche al lago di Moie | Password Magazine

MOIE.- L’A.S.D. Pescatori di Moie aderisce alla XXVIII° Edizione della manifestazione PescaInsieme, promossa da Assolaghi, Federazione Nazionale dei centri di Pesca Sportiva. Questa manifestazione, riservata ai laghi affiliati all’Assolaghi, consiste nella cattura della Trota più grossa durante l’intero periodo di durata dell’iniziativa.

Da venerdì 5 febbraio ogni fine settimana è possibile partecipare a questa gara presso il lago di pesca sportiva di Moie, sito in zona Fornace.

Le premiazioni saranno mensili, esse avverranno domenica 7 marzo e domenica 11 aprile ed ad aggiudicarsi la medaglia d’oro per la trota più grossa saranno tre categorie specifiche: il 1° classificato come Pescatore Amatoriale, il 1° classificato come Pescatore Donna e il 1°classificato come Pescatore ragazzo fino a 15 anni di età.

Per chiunque volesse partecipare, è gradita la prenotazione entro il giovedì e per informazioni si può contattare il presidente dell’associazione moiarola Giuseppe Ubertini (al numero 335 6901435).