Petizione Legambiente contro pista di ghiaccio: «Raccolte ieri 150 firme» | Password Magazine

JESI – Petizione Legambiente contro la pista di pattinaggio su ghiaccio, già raccolte 150 firme. Lo fa sapere il Circolo Legambiente “Azzaruolo”, presente ieri in piazza della Repubblica con un banchetto.

«Ringraziamo le 150 persone che sono venute a firmare ieri. Ricordiamo che saremo di nuovo in piazza della Repubblica mercoledì e sabato della prossima settimana. La salute del nostro pianeta, dipende da tutti noi!»

Con la petizione, Legambiente intende chiedere al Sindaco di revocare la decisione di installare una pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Federico II durante il periodo natalizio, sostituendola con altre attrazioni più sostenibili. Per il circolo jesino infatti «creare e mantenere la superficie ghiacciata di una pista di ghiaccio richiede enormi quantità di energia. Una pista di pattinaggio all’aperto di medie dimensioni (200 metri quadrati) consuma durante il periodo invernale qualcosa come 19mila litri d’acqua, immette nell’atmosfera 5,5 tonnellate di CO2 e ha un consumo di energia equivalente a quello di più di 600 abitazioni».