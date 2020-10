Pianello Vallesina, cittadini pronti ad avviare comitato contro l'antenna | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Spunta di nuovo l’ombra dell’antenna a Pianello Vallesina, i residenti si oppongono e costituiscono un comitato. Sono indignati i cittadini monterobertesi e, in particolare, gli abitanti del quartiere «Terrò» pronti a costituirsi in un comitato per impedire a una ditta privata di costruire il nuovo impianto di telefonia mobile su un terreno privato, nell’area sita in via San Pietro.

L’impresa titolare del progetto ha infatti presentato ricorso al Tar, dopo il provvedimento negativo arrivato dalla conferenza dei servizi lo scorso 11 giugno, con Commissione paesaggistica, Sovrintendenza e Comune di Monte Roberto che esprimevano contrarietà, confermando i presupposti di tutela paesaggistica e di valorizzazione urbanistica, nonostante il giudizio positivo e di compatibilità arrivato invece dall’Arpam.

L’impianto è costituito da un traliccio porta antenne e parabole alto 30 metri e largo 12, con un pennone di 3 metri e 15 apparati remotizzati configurati per frequenze 800, 900,1800, 2100 e 2600 Mhz.

L’iter procedurale, avviato a marzo dall’impresa e dopo la battuta di arresto di questa estate, con il ricorso sembra dunque in procinto di ripartire: i residenti però non ci stanno e, fatti i dovuti accertamenti, domani daranno il via alla costituzione di un Comitato. «L’antenna solleva preoccupazioni perché troppo vicina alle case – dicono -. Inoltre rischierebbe di deturpare il bellissimo paesaggio e causerebbe anche una svalutazione dell’intera zona. Realizzarla è una follia». Sono già diverse decine le adesioni pervenute da parte di cittadini: «Siamo pronti a lottare in tutti i modi perché non venga costruita».