Pianello Vallesina, costituito il comitato contro l'antenna | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Si è costituito il comitato cittadino contro la realizzazione dell’antenna nel quartiere Terrò. Già una cinquantina le adesioni arrivate durante l’assemblea indetta ieri sera al Centro Polivalente di Pianello Vallesina. Entro la prossima settimana sarà sottoscritto l’atto costitutivo e lo Statuto.

«Questo è solo il primo passo, siamo pronti ad opporci in ogni modo contro l’installazione dell’impianto che è pura follia» sono le parole dell’avv. Fabrizio Scortechini, promotore del comitato e portavoce, in particolare, dei residenti del quartiere dove è prevista l’installazione del traliccio alto 30 metri e largo 12: un impianto con porta antenne e parabole, un pennone di 3 metri e 15 apparati remotizzati configurati per frequenze 800, 900,1800, 2100 e 2600 Mhz che una ditta privata vorrebbe costruire su un terreno privato, nell’area sita in via in via San Pietro.

L’antenna preoccupa i cittadini monterobertesi perché «troppo vicina alle case, inoltre rischierebbe di deturpare il bellissimo paesaggio e causerebbe anche una svalutazione dell’intera zona».

L’iter procedurale dell’impresa si era interrotto a giugno, con il provvedimento negativo della conferenza dei servizi in cui Commissione paesaggistica, Sovrintendenza e Comune di Monte Roberto esprimevano la loro contrarietà, confermando i presupposti di tutela paesaggistica e di valorizzazione urbanistica. Positivo invece il giudizio di compatibilità arrivato da Arpam.

L’Amministrazione comunale di Monte Roberto sulla questione ribadisce: «Come spiegato nei nostri atti, riteniamo non autorizzabile l’installazione e faremo tutto il possibile per confermare ed avvalorare le nostre motivazioni, compresa la costituzione nel ricorso in atto: in questi giorni stiamo predisponendo gli atti per costituirsi in giudizio contro il ricorrente» .