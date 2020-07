Piazza Baccio Pontelli, rifiuti ingombranti scaricati: spunta un «angolo» relax | Password Magazine

JESI – Un divano, un quadro e anche un materasso in piazza Baccio Pontelli. Un angolo relax? No, solo rifiuti abbandonati all’isola ecologica. Non è la prima volta che accade, anzi: vicino ai cassonetti, in centro storico, sono spesso stati trovati oggetti di arredamento di vario tipo: scaffalature, elettrodomestici e anche mobili da cucina. «Ragazzi approfittate, il quadro, la poltroncina ed il materasso formano un angolo bellissimo in piazza Baccio Pontelli!» è il commento di ieri di una residente indignata. Gli oggetti d’arredo oggi non ci sono più ma sarebbe spuntata a loro posto una pianta di susino. Come gli oggetti ingombranti anche potature e sfalci di aree verdi private vanno conferiti al Centro Ambiente, non scaricati alle isole di conferimento della raccolta differenziata.