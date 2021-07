Piazza della Repubblica, niente più cantiere: via le transenne | Password Magazine

JESI – Via le transenne da piazza della Repubblica. I lavori alla fontana dell’obelisco, trasferita da piazza Federico II, sono conclusi. Con lo scadere dei termini disposti dal lascito di Morosetti (la data di riferimento era il 21 luglio), il cantiere lascia spazio a una piazza dal volto cambiato. Da oggi, è possibile avvicinarsi di nuovo al monumento dunque e riscoprirlo nella nuova e allo stesso tempo originaria sede. Realizzata e disposta proprio dove si trova ora, nel 1949 la fontana fu trasferita in piazza del Duomo fare spazio alla stazione delle corriere.

“Se non ci riesco da vivo, ci riuscirò da morto”, aveva detto Morosetti a proposito del sogno di riportare la fontana del 1844 davanti al Teatro Pergolesi. Qui Morosetti giocava da bambino, un luogo del cuore per lui. Il 12 marzo scorso, in piena pandemia, in un ospedale di Milano il celebre vignettista jesino muore all’età di 98 anni.

Il 22 luglio 2020 viene registrato il suo testamento: un lascito di due milioni di euro al Comune di Jesi, a condizione che entro un anno la Fontana venisse ricollocata in Piazza della Repubblica.

Aperta al pubblico anche piazza Federico II, in attesa del restyling, destinata a diventare un teatro all’aperto dove organizzare eventi, spettacoli e manifestazioni di grande richiamo.