Piazza Federico II, panchina distrutta da un'auto | Password Magazine

JESI – Distrutta da un’auto una delle panchine in marmo in piazza Federico II. È successo questo pomeriggio dopo che, per cause da accertare, una vettura vi è finita contro mandandola in frantumi.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha messo in sicurezza la panchina applicando i sigilli e una transenna.

Non è la prima volta che accade. Già altre panchine – le ultime nel 2018 – erano state distrutte da furgoni e veicoli in movimento, magari per aver eseguito distrattamente una manovra. Successivamente le lastre in marmo erano state riacquistate e sostituite dal Comune.