Piazza Federico II si prepara al Festival Pergolesi Spontini: già sold out i primi due eventi | Password Magazine

JESI – Manca ormai pochissimo all’inaugurazione del XXI Festival Pergolesi Spontini e Piazza Federico II si sta preparando ad accogliere i primi grandi eventi. Già sold out per il concerto di Stefano Bollani di domenica prossima, così come quello di Daniele di Bonaventura previsto per lunedì.

Nella piazza che diede i natali all’Imperatore, non più occupata dalla fontana dell’obelisco, è stato allestito il palcoscenico e anche installata anche una tribuna per i posti.

Dopo il grande successo di Via Dei Matti Numero 0 su Rai3 insieme con la moglie Valentina Cenni, e dopo aver realizzato la colonna sonora del film che Rai1 ha dedicato a Renato Carosone, Bollanitorna a dedicarsi ai suoi acclamatissimi live. Ad accompagnarlo, con l’immancabile pianoforte, anche due grandi musicisti: il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Bernardo Guerra che hanno seguito Bollani nel programma tv, ma anche in alcuni dei suoi più prestigiosi concerti come “Concerto Verde” e “Napoli Trip”.

Insieme daranno vita a un concerto unico dove l’unica regola è divertirsi a improvvisare per vedere fin dove si può arrivare lasciandosi guidare dalle note perché alchimia, gioia e condivisione sono alla base del loro incontro artistico unico. Un viaggio che abbraccia la musica tutta, che non conosce generi e sovrastrutture, in cui i tre strumenti si uniscono per creare ogni sera un mondo musicale nuovo e straordinario.

A seguire, lunedì 23 agosto ore 21 Jesi Piazza Federico II, ospiti del Festival saranno Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura in un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Un incontro, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti concerti, compreso quello in versione speciale dedicato a Corto Maltese, e che darà vita ad un nuovo concerto di grande effetto, tra poesia, intimismo e colori dell’universo musicale contemporaneo.

Dopo i due eventi inaugurali, il XXI PERGOLESI SPONTINI FESTIVAL proporrà numerosi concerti dal barocco al classico, dal jazz fino ai confini del pop, eventi per famiglie e bambini ma anche letteratura, food & wine, danza, musical, cinema, mostre d’arte, Social opera. In cartellone, anche prime assolute di musiche di compositori contemporanei e la prima esecuzione in epoca moderna di pagine inedite da Gaspare Spontini, in vista delle celebrazioni del 2024 per i 250 anni della nascita del grande compositore di Maiolati.

Al centro della nuova edizione è il tema “Tutti per Uno”, riflessione sul tema della condivisione, della solidarietà, dell’abbraccio, della vicinanza, della ricostruzione della comunità sotto il segno dell’arte e della cultura.