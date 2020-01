Piazza Pergolesi, arrivano le telecamere di videosorveglianza

JESI – Sistemi di videosorveglianza in Piazza Pergolesi.

La decisione dell’Amministrazione comunale per la nuova piazza, la cui inaugurazione è prevista per sabato (1 febbraio), è stata presa al fine di evitare danneggiamenti al monumento, alle sedute e alle aiuole, e che col tempo riguarderà anche altre zone della città.

Le telecamere saranno installate, nello specifico, davanti la Chiesa delle Grazie. Una misura «per garantire la sicurezza della nuova piazza» dicono dal Comune, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di numerosi skaters, ragazzini saliti sulla statua, persone sedute sul monumento in marmo di Carrara.

Il Comune dovrà sborsare circa 6 mila euro per l’intervento che rientra nella spesa complessiva per il progetto di riqualificazione di Corso Matteotti. Come è noto, il cantiere partirà a primavera e avrà la durata di 14 mesi.

A cura di Giovanna Borrelli