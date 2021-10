Pienone al Parco Kennedy per l'inaugurazione del nuovo chiosco | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Parco Kennedy preso d’assalto per il taglio del nastro del nuovo chiosco, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 3 ottobre. Nell’inaugurare ufficialmente la nuova struttura il sindaco Stefania Signorini, affiancata dall’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, ha ricordato come l’intera area verde sia stata oggetto di restyling, dall’illuminazione ai giochi, dal verde ai percorsi di accesso, fino alle attrezzature per il fitness. Interventi che sono stati realizzati dal Comune di Falconara con un importante contributo regionale. «Il chiosco – ha evidenziato il sindaco – completa l’offerta di questo grande polmone verde, che è stato così dotato per la prima volta di un punto di ristoro. Ho sempre creduto nelle potenzialità del parco Kennedy e ora è una grande soddisfazione vederlo tanto frequentato». Il progetto presentato dalla Picchio Beach srl, sulla base del quale il chiosco è stato dotato di due sezioni, una per il gelato e una per lo street food, oltre che di una grande area coperta, si è aggiudicato il bando pubblicato nel dicembre scorso dal Comune. L’offerta è stata valutata la migliore sotto diversi aspetti, tra i quali quello dell’impatto estetico, dei servizi proposti e della sostenibilità ambientale.