Piera Aiello a Jesi per "Storie di Legalità" con Fidapa | Password Magazine

JESI – Storie di Legalità: Mi chiamo Piera Aiello. È il titolo dell’incontro promosso da Fidapa BPW Italy sezione di Jesi venerdì 17 giugno alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Signoria.

L’evento, che rientra nel Tema Internazionale Fidapa “nuove azioni attraverso la cooperazione”, nasce dalla volontà della sezione di Jesi di ricordare i 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio e di sensibilizzare la lotta contro le mafie per contribuire ad edificare un ambiente più sano, più vivibile, più umano, più sereno.

Per raggiungere queto obiettivo, con Fidapa Jesi arriva in città la testimone di giustizia e parlamentare Piera Aiello. Come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è un esempio indissolubilmente legato ai valori della giustizia e dell’impegno sociale nella coraggiosa battaglia per la legalità e la giustizia, contro le mafie. Con la sua testimonianza diretta, in presenza all’evento jesino della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, Pera Aiello racconterà la sua vita, le sue vite, le sue identità, le sue scelte che ci stanno insegnando il vero significato del coraggio.

L’intervista a Pera Aiello sarà a cura di Gianfranca Schiavoni, Past Presidente della Fidapa di Jesi e Presidente della Consulta per le donne e le per le pari opportunità del Comune di Jesi. L’evento è realizzato in collaborazione con Roberto Catani, Presidente Associazione “Legalità Organizzata”. Grande interesse anche per i due interventi degli avvocati Francesca Pentericci e Antonella Ricci, socie Fidapa.

I saluti iniziali sono affidati a Catiuscia Ceccarelli, Presidente Fidapa BPW Italy sezione di Jesi.

Ingresso libero.