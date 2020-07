Pikkanapa riparte da Ostra, l'1 e il 2 agosto | Password Magazine

OSTRA – Il comune di Ostra aveva già ospitato lo scorso anno l’anteprima di Pikkanapa, l’11 agosto, prima della manifestazione lunga un intero weekend poi realizzata a Jesi. Quest’anno, con lo stop agli eventi dato dall’amministrazione jesina causa emergenza sanitaria, il festival della canapa e del peperoncino non potrà svolgersi nella città natale di Federico II ma ripartirà, per un weekend intero, sabato 1 e domenica 2 Agosto, da Piazza dei Martiri di Ostra.

Un programma come sempre gastronomico, con la possibilità di degustare sfiziose pietanze piccanti abbinate a semi, farine e bevande a base di canapa. Torna anche la parte commerciale, con espositori che propongono una serie di prodotti, dall’alimentare al tessile fino alla cosmetica. Presente la possibilità di cenare, come possiamo leggere sulla pagina facebook della manifestazione dove viene scritto: “consigliata fortemente la prenotazione per permettere di rispettare nel migliore dei modi le norme legate al distanziamento sociale”.