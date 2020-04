Pillole di Storia: terzo appuntamento “Jesi Città Regia e Federico II”

JESI – Torna Pillole di Storia, la rubrica video di Marco Torcoletti, con alla regia Matteo Baleani. In questa terza puntata si parlerà del titolo di Jesi Città Regia, intrecciato con la figura di Federico II.

Per lo Stupor Mundi, Jesi forse era qualcosa di più di una città regia. Collegamenti con Dante e la divina commedia, l’anticristo e Fra Salimbene. Federico, nato il giorno dopo Natale, continua a far parlare di se in questa terza puntata di Pillole di Storia.

Disponibile anche su IGTV di Instagram e Youtube.

Il video su facebook: