Pinti ai domiciliari, la Procura chiede il riesame: «Non va scarcerato» | Password Magazine

ANCONA – Cambia la misura cautelare per Claudio Pinti: il 38enne di Montecarotto, condannato a 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario della ex compagna e lesioni gravissime alla ex fidanzata per aver trasmesso a entrambe l’HIV, può lasciare il carcere di Rebibbia e scontare, a casa dei genitori, gli arresti domiciliari.

L’uomo, convinto negazionista, aveva avuto rapporti non protetti con le sue partner senza informarle della sua sieropositività. Ora però, Pinti avrebbe abbandonato le teorie negazioniste e sarebbe deciso a sottoporsi alle terapie previste per la sua patologia: per questo, riporta Ansa, la Corte di Assise di Appello dopo tre istanze aveva accolto la richiesta dei domiciliari presentata dalla difesa, dettata anche dalle condizioni di salute dell’imputato, «incompatibili con il regime carcerario».

La Procura generale di Ancona ha deciso però di fare appello al Tribunale del riesame per opporsi «non ritenendo incompatibile la permanenza a Rebibbia» in quanto «può essere curato dal carcere». Lo riporta Ansa. Il riesame ha dieci giorni di tempo per esprimersi. Intanto la decisione della Corte di Assise di Appello avrà effetto perché la richiesta della Procura non ha valore sospensivo: Pinti entro il 10 maggio può rientrare a casa, ai domiciliari, con il braccialetto elettronico. Se la richiesta della Procura sarà accolta dal riesame, tornerà in cella.

LO SFOGO SUI SOCIAL DELLA EX FIDANZATA. La notizia dei domiciliari ha suscitato un lungo sfogo sui social della ex fidanzata che lo aveva denunciato: «Mi sento tradita dalla legge – fa sapere sui social -. Come faccio ad andarmi a curare nello stesso ospedale sapendo che posso incontrarlo lì ogni volta? I giudici hanno pensato a ciò che dovrò affrontare e sto affrontando? Come faccio a sentirmi tutelata?».