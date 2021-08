Piscine e green pass, Santoni (Team Marche): «Serve più chiarezza nella normativa». | Password Magazine

JESI – Caos normativo in piscina con lo scattare del green pass. Lo sottolinea Mirko Santoni, rappresentante legale della società Team Marche che gestisce gli impianti di Jesi, Moie e Osimo: «La norma non è chiara, né ben definita. C’è una grande confusione di categoria, con differenziazioni tra piscine di parchi acquatici e quelle degli agriturismi. La nostra è pubblica e presenta sia la parte estiva esterna che l’impianto interno. Fortunatamente abbiamo anche i bagni sia dentro che fuori». Proseguono le operazioni di controllo, anche nella difficoltà economiche e gestionali: «Nell’impianto di Jesi chi sta in prima linea deve controllare il green pass e verificare l’identità delle persone. Ci sono poi i bagnini che vigilano sulla doppia popolazione interna ed esterna. Ripartire con una norma del genere dopo un anno e mezzo di chiusure non è semplice. Non abbiamo mai potuto lavorare a pieno regime fin da marzo 2020, per questo il nostro comparto è davvero in crisi, con gestori in estrema difficoltà. Se gli impianti restano chiusi hanno solo debiti accumulati e, alla ripartenza, devono sostenere i costi di gestione con in più l’aggravio di dover smaltire i pregressi».

Santoni riscontra una sovrapposizione di regole che rende la fruizione del servizio ancora più complessa dell’estate 2020: «Vige ancora la norma del distanziamento, che va ad affiancarsi alle nuove indicazioni sul green pass». Eterogeneo lo status delle utenze: «Abbiamo tra i nostri clienti i vaccinati, ma anche persone che si presentano con autocertificazione medica attestante che non possono fare il vaccino, poi ci sono quanti hanno avuto il Covid ed hanno il green pass senza vaccinazione. Il problema più consistente si presenterà a settembre, quando ci dedicheremo ai lavori invernali. Penso a situazioni come bambini e disabili i cui accompagnatori potrebbero non essere vaccinati. Operativamente stiamo andando incontro anche a chi non ha ancora scaricato il green pass, aiutandoli nell’operazione. La certificazione verde è uno strumento che aiuta, ma la norma dev’essere chiara e dare punti fermi, per spronare al vaccino e per tornare a vivere in socialità».

La piscina, come altri servizi, si sta organizzando nel breve tempo per quello che può. Prosegue Santoni: «La norma sul green pass è venuta fuori nell’arco di una settimana. Abbiamo spostato fuori alcune attività per andare incontro anche a chi decideva di non vaccinarsi. Riscontro nelle persone una sensazione di maggior bisogno di fare fitness e stare bene, ma quest’esigenza a tratti contrasta con le continue restrizioni».