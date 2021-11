Pista di pattinaggio su ghiaccio, luci, albero: le novità in cantiere per Jesi Natale | Password Magazine

JESI – Conto alla rovescia per il Natale, fervono i preparativi per decorare la città a Festa. In centro, malgrado i lavori lungo Corso Matteotti, non mancheranno le luminarie così come nelle piazze che saranno teatro di luci ed eventi.

Quattro le piazze protagoniste del prossimo dicembre: piazza Federico II, piazza della Repubblica, piazza Pergolesi e piazza Colocci. In una di queste sarà collocato l’albero tradizionale che non mancherà, anche se non sarà più davanti al teatro, spazio occupato ora dalla fontana dei leoni. «Sarà anche quest’anno un abete vero – anticipa l’assessore al Commercio e Turismo Ugo Coltorti -. Grazie alle decorazioni scelte, le piazze decorate daranno un volto nuovo alla città». Prevista anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, iniziativa che occuperà una delle quattro piazze. Anticipazioni la collocavano in piazza della Repubblica, intorno alla fontana, ma il programma è in fase di valutazione e ancora la sua posizione non è confermata.

«Il risultato – prosegue Coltorti – sarà qualcosa di diverso e ottenuto attraverso il lavoro di squadra: Il tavolo congiunto con i commercianti di Jesi Centro e le associazioni di categoria ha permesso di individuare soluzioni condivise e di partecipare, tutti insieme, al progetto di una città più accogliente per il Natale. L’augurio è che le novità messe in campo siano gradite».