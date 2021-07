Piste ciclabili anche alla Zipa e vie limitrofe, PD presenta interpellanza | Password Magazine

JESI – Via Pasquinelli, via Ancona, via della Figuretta, via Aroli, ex Zuccherificio Sadam, C.na Baleani e svincolo Jesi Est, viale dell’Industria: sono le nuove aree individuate dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di piste ciclabili. Una scelta che però non convince il PD Jesi che, tramite il capogruppo Andrea Binci, chiede con un’interpellanza alla Giunta di spiegarne le motivazioni. «L’Amministrazione Comunale ha recentemente depositato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) – fa sapere -, all’interno del piano sopra indicato si prevede, tra i vari interventi, la realizzazione di piste ciclabili in molte zone dalla città, tra cui anche l’area industriale e zone limitrofe».

Tra piste ciclabili da realizzare in queste aree si fa riferimento a Via Pasquinelli; Via Ancona (ad ovest di Via Don Battistoni); Via della Figuretta – Via Aroli – Chiesa di Santa Maria degli Aroli – Via Sant’Ubaldo – Via Ancona – ex Zuccherificio Sadam – C.na Baleani; Via Ancona (a nord di Via Don Battistoni); C.na Balleani – svincolo Jesi Est (Via Amos Zanibelli); Viale dell’Industria.

L’interpellanza chiede le ragioni di tale scelta dato che «la creazione di una pista ciclabile in Via della Figuretta significherebbe di fatto chiuderla al traffico, per la ridotta carreggiata esistente; la creazione di una pista ciclabile in Via Ancona significherebbe rimettere mano alla rotatoria realizzata all’incrocio tra Via Don Battistoni, oltre a quella in via di costruzione all’incrocio con Viale Don Minzoni; molte delle strade sopra indicate sono arterie trafficate e tutto questo dovrebbe far riflettere su come garantire la sicurezza dei ciclisti nella realizzazione delle piste ciclabili; nel piano P.U.M.S. i costi stimati per la realizzazione delle piste ciclabili sopra indicate è di € 1.350.000; gli interventi sono indicati con orizzonte temporale breve».