"Pittura Libera" a Staffolo, l'iniziativa dedicata ai più piccoli | Password Magazine

STAFFOLO – Sabato 31 luglio a Staffolo si è tenuta la prima edizione dell’evento “Pittura Libera”.

La presidente della Proloco del paese Bastari Giulia Maria ne parla entusiasta dicendo:

Qualche momento di spensieratezza e di comunità per i bambini che molto hanno sofferto per le restrizioni a causa della pandemia. Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’attività, tra cui anche il Gruppo Folk e la Croce Rossa del paese.

Grazie a voi “Pittura libera” è riuscita nel migliore dei modi rispettando al meglio le normative anticovid vigenti».

«Quest’attività è stata pensata per i bambini e la loro creatività. Un evento che non detta regole se non libertà di espressione e divertimento.