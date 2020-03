Pizzicato fuori casa, davanti alle poste: «Cercavo la wifi libera per navigare». Denunciato

JESI – Fuori casa perché voleva navigare in internet. Questa la giustificazione fornita ieri pomeriggio da un uomo, pizzicato dalle forze dell’ordine vicino all’ufficio postale di via Gallodoro con il telefono in mano. Il motivo dell’uscita? «Qui c’è la wifi libera per navigare in internet» ha spiegato alla pattuglia. L’uomo è stato denunciato per non aver rispettato il decreto #IoRestoaCasa coronavirus, essendo uscito di casa per motivi che nulla avevano a che vedere con il lavoro, la salute e questioni di necessità.