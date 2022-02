Pnrr borghi storici, a Castelplanio un progetto dedicato a Carlo Urbani | Password Magazine

CASTELPLANIO – Assemblea pubblica promossa dal Comune di Castelplanio per coinvolgere imprese, enti (università, scuole, ecc.), associazioni e cittadini su una idea progettuale attraverso la quale partecipare al bando del Pnrr sull’attrattività dei borghi storici, in sinergia con Poggio San Marcello. L’appuntamento è per domani pomeriggio (martedì 1), alle ore 17.30, presso la sala polivalente “Luciano Pittori”, accanto alla sede comunale. Nell’invito del sindaco Fabio Badiali è chiaro l’indirizzo: massima partecipazione e condivisione per individuare progetti in linea con le finalità del bando che destina importanti risorse per proposte di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

È il primo passo per un percorso finalizzato poi alla ricerca di un partner cui affidare, tramite un accordo speciale di partenariato, gli interventi da realizzare nel caso di premialità del progetto presentato. Interventi che riguardano sia la riqualificazione di strutture pubbliche che attività legate alla promozione e valorizzazione del territorio. Centrale sarà sicuramente la figura di Carlo Urbani attorno alla quale potrà ruotare una ampia gamma di proposte che abbracciano non solo gli aspetti sanitari, ma legati ai valori e alla qualità della vita, e dunque salute, alimentazione, socialità, aggregazione e così via. Ed è per questo che è un percorso che vuole coinvolgere anche alcune delle principali aziende che qui operano e che quei valori riescono ad interpretarli in maniera efficace.