Poggio San Marcello, muore schiacciato sotto il trattore | | Password Magazine

POGGIO SAN MARCELLO – Si ribalta con il trattore, resta schiacciato e perde la vita. Tragico incidente ieri sera, tra le 20 e le 21, nelle campagne di Poggio San Marcello, in Contrada Gioncare.

La vittima è un 75enne del luogo.

Subito attivati i soccorsi del 118, giunti sul posto con automedica, ambulanza e anche Icaro. Sono intervenuti anche vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari ad estrarre l’agricoltore dalle lamiere. Purtroppo però per l’anziano non c’è stato nulla da fare, le numerose lesioni da schiacciamento non gli hanno lasciato scampo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.