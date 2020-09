Polizia, controlli antidroga e anticovid: due denunce | Password Magazine

ANCONA – Continuano i controlli della Polizia di Stato su tutto il territorio dorico e della provincia. Solo nel fine settimana sono state controllate 108 persone e 18 autovetture.

Durante gli accertamenti, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, sono stati denunciati ai sensi della legge sugli stupefacenti, prima in via Flaminia e poi in piazza della Repubblica, due giovani italiani per possesso di modiche quantità di cocaina; mentre nella giornata di domenica intorno alle ore 20, è stato controllato un esercizio commerciale in via Marconi, in quanto vi era un assembramento di persone intente a consumare bevande alcoliche, senza rispettare le norme anticovid. Sono in corso accertamenti da parte della Divisione della Polizia Amministrativa per le verifiche del caso.