Polizia, controlli contro i furti nella settimana 'calda' dell'estate | Password Magazine

ANCONA – Sono numerosi i controlli disposti dal Questore in vista della settimana più ‘calda’ dell’estate sul territorio di Ancona e provincia. Tutti per prevenire i furti, soprattutto nelle abitazioni, e i reati connessi allo spaccio dei stupefacenti e all’abuso di alcol soprattutto tra i giovani. Nel fine settimana in particolare sono stati effettuati 13 posti di controllo, identificate 165 persone, controllati 97 veicoli, ispezionati 6 esercizi commerciali. Per ora, nessuna criticità è stata riscontrata.