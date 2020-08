Polizia, controlli su territorio e spiagge contro assembramenti | Password Magazine

ANCONA – La Polizia di Stato con le sue pattuglie Volanti, i Cinofili, le Manta, il personale in borghese della Squadra Mobile, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale, con i Poliziotti dei Commissariati stanno garantendo i controlli su tutto il territorio comunale e della provincia con particolare riguardo anche ai litorale e alle spiagge per evitare assembramenti e garantire così la salute dei cittadini e dei turisti. Nella tarda serata sono state controllate 126 persone sul litorale effettuati 8 posti di controllo in tutte le strade adducenti al nostro territorio e pattugliate tutte le zone più periferiche per scongiurare i furti in abitazione. Nessuna criticità riscontrata ieri, i controlli proseguono anche oggi in lungo e in largo.