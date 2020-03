Polizia locale Unione, controlli a persone ed attività commerciali

MAIOLATI SPONTINI – Controlli a tappeto da parte della Polizia locale dell’Unione dei comuni della Media Vallesina per verificare il rispetto delle prescrizioni adottate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da Covid-19.

In tre giorni gli agenti, coordinati dal comandante Giovanni Carloni, hanno controllato 26 persone, sia a piedi che in automobile, e ben 57 attività commerciali nella zona a valle, fra Scorcelletti e Angeli di Rosora. I controlli sono stati, finora, tutti regolari. Per quanto riguarda le persone fermate, hanno fornito tutte lecite giustificazioni. I controlli continuano giornalmente, su tutto il territorio dei sei Comuni dell’Unione.

Il presidente Fausto Sassi esprime vicinanza alla popolazione e ringrazia i cittadini dell’Unione per il senso di responsabilità finora dimostrato. “Dobbiamo continuare a rispettare le regole – dichiara il presidente dell’Unione dei comuni della Media Vallesina – per poter contenere il contagio e tornare il prima possibile alla normalità”.