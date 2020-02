Polpette di merluzzo, patate e spinaci: Buone&Semplici

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Siamo soliti pensare alle polpette preparate con carne ma questa volta voglio proporVi polpette di pesce e verdura.

Come pesce preferisco il merluzzo poiché è semplice, nutriente, digeribile e facile anche da spinare accuratamente. Per rendere golosa ed appetitosa la pietanza uniamo patate, spinaci e una spolverata di semi di lino.

Vediamo cosa acquistare e come fare …

INGREDIENTI – per 4 persone 800g merluzzo 4 patate medie 300g spinaci 1 uovo 2 cucchiai pan grattato Sale e pepe

Lessate le patate, lasciatele raffreddare e schiacciatele bene

Nel Frattempo

Lessate il merluzzo per circa 7 minuti

Lessate gli spinaci in poca acqua

In una ciotola capiente unire le patate schiacciate, il merluzzo spappolato con una forchetta, gli spinaci sminuzzati e l’uovo. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa omogenea aiutandosi anche con le mani. Fate delle polpettine e passatele nel pan grattato; adagiatele su una teglia precedentemente ricoperta con un foglio carta forno e quando ultimato tutto l’impasto , infornate a 180°C per circa 20 minuti ottenendo una omogenea doratura. Impiattate dopo averle spolverate con semi di lino.

Sono così Buone&Semplici da fare che piacciono a grandi e piccini e permettono di far mangiare pesce e verdure a chi non li ama particolarmente e … sono così golose che le ruberanno appena sfornate [a me è accaduto e … piatto vuoto questa volta!] tanto far scattare immediatamente il soffia che sono calde!

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it